Рост спроса импортеров на валюту и отток капитала продолжают давить на рубль - "Открытие Инвестиции"

Рост спроса импортеров на валюту и отток капитала продолжают давить на рубль, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина.

"Рубль с начала года, а также по итогам месяца - аутсайдер к доллару, если сравнивать его динамику с основными конкурентами в сегменте валют развивающихся рынков. 4Слабость российской валюты по-прежнему обусловлена ростом спроса на валюту со стороны импортеров, а также увеличением объемов оттока капитала. При этом в ближайшие недели роста объемов предложения валюты со стороны экспортеров не ожидается. В итоге считаем, что риски все еще смещены в пользу попытки курса доллар/рубль проверить на прочность область 78-80", - пишет эксперт.

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