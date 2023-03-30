Акции Ленэнерго привлекательны для покупки - "Открытие Инвестиции"

Акции "Россети Ленэнерго" привлекательны для покупки и обладают хорошим дивидендным потенциалом, полагает главный аналитик "Открытие Инвестиции" Тимур Хайруллин.

"IV квартал стал не самым сильным для компании. Несмотря на рост выручки к IV кварталу прошлого года на 6%, компания сократила чистую прибыль на 9%. И в итоге чистая прибыль за год отстала от наших ожиданий на 2%. Однако отставание несильное и не связано с неэффективностью компании. Чистый долг к EBITDA составил 0,3, что говорит о хорошем запасе прочности", - пишет эксперт.

Согласно Уставу компании, 10% чистой прибыли она направляет на дивиденды по привилегированным акциям. Исходя из такого соотношения, общий размер годовых выплат по привилегированным акциям "Ленэнерго" составит 19,274 рубля, но компания уже выплатила 0,44 рубля в качестве промежуточных дивидендов, поэтому финальная выплата, по оценке эксперта, может составить 18,83 рубля, что соответствует доходности в 12,7%.

"У нас есть актуальная инвестидея в привилегированных акциях "Ленэнерго" с целью 171,3 руб., что предполагает потенциал роста с текущих уровней на 15,9%. Мы считаем, что акции достаточно привлекательны и обладают хорошим дивидендным потенциалом и в будущем", - отмечает Хайруллин.

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