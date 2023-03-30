Позитивные факторы последних месяцев уже учтены в акциях Роснефти - "Финам"

Позитивные факторы последних месяцев уже учтены в акциях "Роснефти", говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"С момента выхода нашей идеи по акциям "Роснефти" от 8 декабря они выросли уже на 22% с учетом дивидендов и вплотную приблизились к нашей целевой цене в 391,9 руб., - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - Рост акций нефтяника был преимущественно связан с ослаблением рубля, уходом неопределенности относительно снижения добычи и роста налоговой нагрузки, а также публикацией неплохой отчетности за 2022 год, которая позволяет рассчитывать на выплату 18 руб. (4,7% доходности) на акцию в качестве финальных дивидендов за 2022 год".

Бизнес "Роснефти", по оценке эксперта, имеет высокую степень устойчивости к санкциям - компания выделяется повышенным уровнем более дорогого сорта ESPO в выручке, а также продолжает реализацию своего ключевого проекта "Восток Ойл". Однако Кауфман полагает, что после активного роста в последние месяцы позитивные факторы уже были учтены в акциях "Роснефти", в связи с чем на данный момент у нас нейтральный взгляд на них.

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