Российская экономика, скорее всего, достигла "дна" во 2К22 - Инвестбанк Синара

Российская экономика, скорее всего, достигла "дна" во 2К22, и далее ее динамика улучшится, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"За два месяца 2023 года падение ВВП России составило 3,2%. Если учесть мощный рост в 1К22 (+3,8%), то этот результат можно считать весьма неплохим. С исключением сезонных факторов ВВП остался на прежнем уровне, несмотря на ухудшение данных о внутреннем спросе. Ослабление рубля поддерживает производство в ориентированных на экспорт отраслях (металлургия, самолетостроение, транспорт и т. д.). Мы полагаем, в 1К23 экономика "достигла дна" и далее динамика улучшится, в том числе за счет статистического эффекта низкой базы 2К22. По итогам года прогнозируем рост реального ВВП в районе 0,5%, лучше консенсус-прогноза", - пишет эксперт банка.

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