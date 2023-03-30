Ритейл РФ становится неинтересным для инвестирования - "Алор Брокер"

Российский ритейл становится неинтересным для инвестирования, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Лента" отчиталась за 4К22 ожидаемо слабо, подтвердив наступление непростых времен для ритейлеров. Как и другие сети, компания начала частичный переход в самый низший ценовой сегмент. Похоже, что основная борьба за покупателя развернется именно там. В целом же считаем, что ритейл становится неинтересным для инвестирования, маржинальность бизнеса очень невысокая. И продолжаться это будет до тех пор, пока не начнется рост уровня жизни населения", - отмечает эксперт.

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