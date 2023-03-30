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30 марта 2023 года 11:40

Рынок акций РФ после негативного старта торгов возобновил рост, индекс Мосбиржи превысил 2465п во главе с металлургами

Москва. 30 марта. Рынок акций РФ после негативного старта торгов из-за фиксации прибыли игроками возобновил подъем на фоне позитивных сигналов с внешних площадок. Индекс Мосбиржи превысил 2465 пунктов во главе с бумагами металлургов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2465,54 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1006,47 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 77,17 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций может продолжить инерционное движение к локальным пикам на фоне умеренно позитивного внешнего фона: нефть возобновила подъем после нисходящей коррекции в среду вечером, настроения на мировых фондовых площадках оптимистичные благодаря ослаблению опасений в отношении банковских проблем в США и Европе.

В США помимо еженедельных заявок на пособия по безработице в четверг ждут выхода финальной оценки по динамике ВВП за IV квартал (прогнозируется сохранение темпов роста на 2,7% к/к).

Цены фьючерсов на нефть Brent и WTI остаются ниже сопротивлений $79,5 и $73 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация выше которых откроет новые горизонты как минимум краткосрочного роста. Накануне стало известно, что нефтедобыча России в первые три недели марта снизилась на 300 тыс. б/с вместо запланированных 500 тыс. б/с, что умеренно позитивно для цен. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,89 млн баррелей.

Индексу Мосбиржи совсем немного осталось до достижения сентябрьского пика 2492 пункта, а индексу РТС - до максимума текущего года 1029 пунктов, отмечает Кожухова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", отсутствие плохих новостей российский рынок воспринимает позитивно: желающих продавать пока нет, однако уже очевидна некоторая перегретость рынка, поэтому при подходе к сильному уровню 2500 пунктов индекс МосБиржи может притормозить свой рост. В США нормализация ситуация с банками, скорее всего, продолжит оказывать положительное влияние, что позитивно для основных американских бенчмарков. В четверг выйдет блок статистики по еврозоне и США, в том числе первичные обращения за пособиями по безработице, напоминают аналитики "БКС МИ".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи проведет день в диапазоне 2450-2488 пунктов. Многое будет зависеть от динамики акций Сбербанка, коррекция в которых станет причиной отката индекса. Несмотря на это, можно рассчитывать на сохранение спроса на акции ММК, "Северстали" и НЛМК. Чуть хуже рынка могут выглядеть акции нефтегазового сектора, полагает аналитик.

Бумаги Сбербанка достигли целевого диапазона 215-220 рублей за штуку. По всем показателям акции компании выглядят крайне перекупленными и есть опасения, что в ближайшие дни произойдет неизбежная коррекция, считает Головинов.

В США индексы акций в среду выросли на 1-1,8% во главе с Nasdaq на фоне ослабления опасений относительно ситуации в банковской сфере, индекс S&P 500 (+1,4%) достиг максимума за три недели, в том числе благодаря росту котировок акций технологических компаний, сообщает MarketWatch.

Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Майкл Барр, выступая на слушаниях в Конгрессе США по банковскому кризису, сказал, что Silicon Valley Bank "потерпел крах, потому что его руководство должным образом не отреагировало на явные риски, связанные с процентными ставками и ликвидностью". Он предположил, что это может быть "единичным случаем".

В Азии в четверг также отмечалась позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

На нефтяном рынке цены с открытием европейской сессии в четверг цены возобновили рост. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $78,62 за баррель (+0,4% и -0,5% в среду), майская цена WTI - $73,34 за баррель (+0,5% и -0,3% накануне).

В ходе торгов в среду котировки росли на данных о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США упали на максимальную величину в текущем году. Однако в дальнейшем они перешли к снижению, поскольку трейдеры обеспокоены перспективами мировой экономики, которая может впасть в рецессию, что приведет к сокращению спроса на топливо, сообщает MarketWatch.

Опубликованные накануне данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей (ожидался рост на 1,75 млн баррелей), резервы бензина снизились на 2,9 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,25 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+13,1%) в ожидании выхода в четверг отчета по МСФО за 2022 год, также подорожали акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+7,2%), En+ (MOEX: ENPG) (+5,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,4%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-3,2%), бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-1,7%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мобиржи к 11:00 МСК составил 7,94 млрд рублей (из них 3,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 542,69 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 375,51 млн рублей на акции "Северстали").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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