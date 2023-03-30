"БКС МИ" рекомендует покупать акции Zijin Mining с прогнозной ценой HKD16,4

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции Zijin Mining Group Co. с прогнозной стоимостью на уровне 16,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Мультипликаторы эмитента могут повыситься за счет благоприятной динамики рынка на фоне роста спроса в Китае и вероятного понижения процентной ставки ФРС США, отмечают эксперты.

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