Вполне вероятно сохранение низкой инфляции и ключевой ставки ЦБР на уровне 7,5% в ближайшей перспективе - "Солид Брокер"

Вполне вероятно сохранение низкой инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшей перспективе, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Инфляция в РФ с 21 по 27 марта составила 0,05% после 0,10% с 14 по 20 марта, 0,02% с 7 по 13 марта и нулевой инфляции с 28 февраля по 6 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены к 27 марта выросли на 0,17%, с начала года цены к этой дате повысились на 1,47%. Текущее замедление инфляции вполне ожидаемо, поскольку наблюдается эффект высокой базы прошлого года. Однако надо отдать должное, что после скачка цен в прошлом году дальнейшего роста инфляции практически не было", - отмечают эксперты.

Динамика недельной инфляции, на их взгляд, говорит о спокойном состоянии экономики, что позитивно с точки зрения денежно-кредитной политики.

"Курс доллара сейчас стабилизировался и пока в моменте мы не видим факторов для дальнейшего ослабления. Так, вполне можно ожидать сохранения низкой инфляции в ближайшее время, а также сохранение ключевой ставки ЦБ, что будет поддерживать рынок облигаций", - прогнозируют эксперты "Солид Брокер".

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