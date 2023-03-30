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30 марта 2023 года 10:23

Вероятно усиление покупателей на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Замедление инфляции в РФ и консервативное размещение нового госдолга Минфином формируют позитивный фон для рынка рублевых гособлигаций, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Полагаем, что замедление инфляции в ближайшие месяцы может поддержать спрос на ОФЗ, однако существенной переоценки котировок пока не ждем, поскольку сохраняется неопределенность относительно динамики инфляции и действий Банка России по изменению ключевой ставки во втором полугодии. В четверг ожидаем усиление покупателей на рынке рублевых гособлигаций, поддерживающими факторами видим замедление инфляции и консервативное размещение нового госдолга Минфином РФ", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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