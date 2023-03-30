Аналитики "Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Positive Technologies с целевой ценой 1940 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, сообщается в комментарии.

"15 марта совет директоров компании рекомендовал выплатить первую часть дивидендов за 2022 год в размере 37,87 руб./акцию (в сумме 2,5 млрд руб.). Это соответствует 50% предварительного показателя NIC (чистая прибыль без учета капитализируемых расходов). Внеочередное собрание акционеров, на котором должны принять окончательное решение по выплатам, состоится 5 апреля. Доходность первой части выплаты по текущим ценам соответствует 2,2%. При этом совет директоров Positive Technologies может рекомендовать и вторую часть дивидендных выплат после подведения финансовых итогов года 6 апреля. Напомним, что компания дает ориентир при оценке возможных дивидендов - от 50% до 100% от нового показателя NIC. Таким образом, возможен апсайд по дивидендам после 6 апреля", - пишет аналитик Ляйсян Хусяинова.

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