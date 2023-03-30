Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на 1-1,8% на ослаблении опасений относительно ситуации в банковской сфере. При этом S&P 500 достиг максимума за три недели, в том числе благодаря росту котировок акций технологических компаний. Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Майкл Барр, выступая на слушаниях в Конгрессе США по банковскому кризису, сказал, что Silicon Valley Bank "потерпел крах, потому что его руководство должным образом не отреагировало на явные риски, связанные с процентными ставками и ликвидностью". Он предположил, что это может быть "единичным случаем".

Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг. Исключением выступает японский рынок, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после роста котировок в последние дни. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,46%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет всего несколько пунктов. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК подрос на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок не демонстрируют в четверг утром ярко выраженной динамики. Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $78,26 за баррель, что всего на 0,03% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,5% - до $78,28 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,07 за баррель, что на 0,14% выше итогового значения предыдущей сессии. Стоимость контракта днем ранее опустилась на 0,3% - до $72,97 за баррель.

В ходе торгов в среду нефтяные котировки росли на данных о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США упали на максимальную величину в текущем году. Однако в дальнейшем они перешли к снижению, поскольку трейдеры обеспокоены перспективами мировой экономики, которая может впасть в рецессию, что приведет к сокращению спроса на топливо.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей - до 473,69 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Резервы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 281 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,75 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,25 млн баррелей и 1,55 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 марта снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,485 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,427 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,02% и составил 109,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 843 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,26%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,22%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-05" (-0,2%), "Роснефть-002Р-03" (-0,13%) и "МТС-001P-22" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Озон" (Самарская область, г.Жигулевск) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Промомед ДМ" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 12,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,41% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 29 марта. Техразмещение запланировано на 31 марта. Минимальная цена заявки составит не менее 1,4 млн рублей. Выпуск будет размещен в рамках второй программы облигаций компании серии 002Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-22 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 9,7-9,8% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,94-10,04% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск пройдет 30 марта с 11:00 до 16:00 МСК. Техразмещение запланировано на 6 апреля.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") планирует во второй половине апреля провести сбор заявок на 3-летние облигации с 2-летней офертой серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 525 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-го купона по выпуску бессрочных облигаций серии 001Б-06 на уровне 11,39% годовых. Размещение выпуска объемом 40 млрд рублей прошло в декабре 2020 года по закрытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 305 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.

АО "Ситиматик - Нижний Новгород" (ранее АО "Управление отходами-НН") установило ставку 16-го купона облигаций 1-й серии на уровне 11,5% годовых. Компания разместила выпуск на 1 млрд рублей в июне 2012 года, в июле 2016 года доразместила выпуск на 150 млн рублей. В июне 2022 года эмитент продлил срок обращения выпуска на 14 лет, с 10 лет до 24 лет (8942 дней). Таким образом, дата погашения выпуска с 15 июня 2022 года перенеслась на 20 декабря 2036 года. Количество купонов с 14 увеличилось до 29. Длительность 15-го купона составляет 300 дней, 16-28-й купоны - годовые, 29-го - 257 дней. Ставка 15-29-го купонов определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на дату расчета величины очередной ставки купона, плюс 4% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "СУЭК-Финанс" приобрело в рамках оферты 15 млн 954,830 тыс. облигаций серии 001P-03R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 21 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 75,98% выпуска. Десятилетний выпуск на 21 млрд рублей был размещен в сентябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых. Ставка текущего купона до оферты в марте 2024 года установлена на уровне 2% годовых.

ООО "ЮниМетрикс" выставило на 20 апреля оферту на приобретение облигаций 1-й серии в количестве не более 105 тыс. штук, говорится в сообщении компании. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления требований о приобретении - с 10 по 14 апреля. Компания разместила 3-летние облигации на 400 млн рублей в сентябре 2019 года по ставке 12,5% годовых. В мае 2022 года эмитент допустил техдефолт при выплате купона, однако через пару дней смог выплатить денежные средства. В августе 2022 года компания увеличила срок обращения выпуска на 4 года - до 7 лет. Ставки 37-48-го купонов установлены на уровне 15% годовых, 49-84-го - 12% годовых, купоны ежемесячные. Установлена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 37-83-го купонных периодов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.