"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Etalon

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) Etalon с прогнозной стоимостью на уровне 84 рублей за штуку, сообщается в материале начальника отдела глобальных исследований Михаила Шульгина.

"Девелопер опубликовал в среду, 29 марта, финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Рост таких показателей, как общая стоимость активов и общая продаваемая площадь портфеля, служат хорошим индикатором для будущего подъема. Можно предположить, что при стабильной макроэкономической ситуации в стране данный рост может транслироваться в аналогичное годовое повышение продаж и прибыли, то есть 6-7%. А это, наряду с привлекательной оценкой стоимости компании, является хорошей комбинацией", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.