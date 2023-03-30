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30 марта 2023 года 09:15

Индекс S&P 500 поднялся до максимума за 3 недели

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду на 1-1,8%. Большинство фондовых индексов крупнейших стран АТР растут в четверг. Нефть продолжает дешеветь в четверг.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на 1-1,8% на фоне ослабления опасений относительно ситуации в банковской сфере.

При этом S&P 500 достиг максимума за три недели, в том числе благодаря росту котировок акций технологических компаний, сообщает MarketWatch.

Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Майкл Барр, выступая на слушаниях в Конгрессе США по банковскому кризису, сказал, что Silicon Valley Bank "потерпел крах, потому что его руководство должным образом не отреагировало на явные риски, связанные с процентными ставками и ликвидностью". Он предположил, что это может быть "единичным случаем".

Котировки акций JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) выросли на 0,2%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,7%, Citigroup Inc. (SPB: C) и Morgan Stanley (SPB: MS) - на 1,6%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 2% и Wells Fargo (SPB: WFC) - на 2,1%.

Бумаги региональных банков также подорожали, в том числе First Citizens - на 2,8%, Zions Bancorporation (SPB: ZION) - на 3,6%, M&T Bank (SPB: MTB) - на 2,6%.

Цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) взлетела на 7,6%. Прирост котировок с начала марта достиг 25,7%, в результате текущий месяц может стать лучшим для компании за 22 года. Компания дала прогноз, согласно которому планирует выпустить 1 млн чипов для серверов и рабочих станций Sapphire Rapids к середине 2023 года.

Бумаги других производителей чипов также подорожали: Micron Technology (SPB: MU) - на 7,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,2% и Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 3,1%.

Стоимость International Business Machines (SPB: IBM) выросла на 0,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,9%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,3%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 1,55%.

Кроме того, существенно подорожали акции American Express Co. (SPB: AXP) - на 2,75%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,5% и Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 2,4%.

Канадский производитель и ритейлер спортивной одежды Lululemon Athletica (SPB: LULU) сократил чистую прибыль в 3,5 раза в четвертом финквартале (ноябрь-январь), однако увеличил выручку на треть и дал сильный прогноз. Цена акций компании, торгующихся на бирже Nasdaq, подскочила на 12,7%.

Бумаги круизного оператора Carnival Corp. (SPB: CCL) прибавили в цене 6% после того, как Wells Fargo улучшил рекомендации для них до "на уровне рынка". До этого аналитики банка на протяжении долгого времени рекомендовали продавать акции этой компании.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 323,35 пункта (1%) и достиг 32717,6 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло за день на 56,54 пункта (1,4%) - до 4027,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 210,16 пункта (1,8%) и завершил сессию на отметке 11926,24 пункта.

Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг.

Исключением выступает японский рынок, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после роста котировок в последние дни, отмечает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:33 МСК уменьшилось на 0,5%.

Существенное снижение показывают цены акций представителей финансовой сферы, включая Daiwa Securities Group Inc. - на 3,7%, Nomura Holdings Inc. - на 2,2%, Shizuoka Financial Group Inc. - на 1,4%.

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group и производителя бумаги Nippon Paper Industries Co. подешевели на 2,2%, медиакомпании CyberAgent Inc. - на 1,6%.

Между тем лидерами повышения цен выступают транспортные компании, включая Kawasaki Kisen Kaisha - на 6,9%, Mitsui O.S.K. Lines Ltd. - на 4,7% и Nippon Yusen K.K. - на 3,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет всего несколько пунктов.

Лидером роста на Гонконгской фондовой бирже выступают акции нефтепроизводителя PetroChina Co. (SPB: 857), подорожавшие на 5,1%.

Кроме того, растут котировки бумаг производителя электромобилей BYD Co. - на 2,1%, пивоваренной компании China Resources Beer - на 1,4%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - соответственно на 1,4% и 1,5%.

Между тем цена акций страховщиков China Life Insurance Co. (SPB: 2628) и New China Life Insurance упала на 5,8% и 2,6% соответственно, производителя компьютеров Lenovo - на 4,2%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,3%, China Telecom (SPB: 728) - на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК увеличился на 0,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 1,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%, сталелитейной Posco - на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 2,4% и 1,8% соответственно.

Кроме того, подорожали акции технологических компаний, включая NextDC (+1,8%), Megaport (+4,3%), Weebit Nano (4%), Appen (+7,2%) и Block Inc. (SPB: SQ) (+4,3%).

Котировки бумаг банков также продемонстрировали положительную динамику: Macquarie Group - на 1,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,1%, ANZ Bank - на 0,9%, National Australia Bank - на 2,3%, Westpac - на 1,5%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в четверг.

В ходе торгов в среду котировки росли на данных о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США упали на максимальную величину в текущем году. Однако в дальнейшем они перешли к снижению, поскольку трейдеры обеспокоены перспективами мировой экономики, которая может впасть в рецессию, что приведет к сокращению спроса на топливо, сообщает MarketWatch.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:57 МСК составляют $78,04 за баррель, что на $0,24 (на 0,31%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,37 (на 0,5%) - до $78,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,76 за баррель, что на $0,21 (на 0,29%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Стоимость контракта днем ранее опустилась на $0,23 (на 0,3%) - до $72,97 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей - до 473,69 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Резервы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 281 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,75 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,25 млн баррелей и 1,55 млн баррелей.

"Сочетание более высокой активности НПЗ, снижения импорта и продолжающегося роста экспорта привело к значительному сокращению запасов нефти", - отмечает ведущий нефтяной аналитик Kpler по Северной и Южной Америке Мэтт Смит.

В целом рынок нефти "полон тревог, потому что банковский кризис и проблемы с ликвидностью" остаются, полагает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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