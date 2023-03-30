БКС Экспресс позитивно оценивает перспективы цены акций Интер РАО

БКС Экспресс позитивно оценивает дальнейшие перспективы цены акций "Интер РАО", сообщается в комментарии эксперта Василия Карпунина.

"После непродолжительной паузы в акциях произошло еще одно ускорение наверх. В целом взгляд на дальнейшие перспективы положительный. Ранее компания рекомендовала дивиденды с рекордной для себя доходностью - 7,8% по текущим котировкам. В годовом выражении дивиденды выросли на 20%, до 29,6 млрд руб. После объявления выплат мы делали предположение, что данный фактор позволит акциям выйти наверх из боковика последних месяцев. Этот сценарий реализовался. Ближайшие ориентиры расположены в районе 3,87-3,89 руб. В случае преодоления этих отметок далее тренд может продолжиться до 4,15 руб." - указывает аналитик.

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