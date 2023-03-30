Цена нефти может снизиться в район $76/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут снизиться в район $76 за баррель в ближайшее время, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть снизились в среду, хотя сентимент оставался преимущественно позитивным. Проблемы с поставками из Курдистана и резкое сокращение запасов в США формировали благоприятный фон. "Ложкой дегтя" стали сообщения о том, что российская добыча в марте была чуть выше, чем ожидалось. Фьючерсы на нефть марки Brent не смогли закрепиться над зоной сопротивления в районе $78 за баррель и перешли к коррекции. Перед выходными фиксация прибыли по длинным позициям может оказывать давление на котировки. Потенциал коррекционной волны лежит в районе $76. После реализации этого потенциала или даже чуть выше инструмент может вернуться к росту", - указывает аналитик в комментарии.

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