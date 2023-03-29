Рубль снизился к доллару и евро по итогам среды после завершения накануне налогового периода марта

Москва. 29 марта. Доллар США и евро укрепились на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения накануне налогового периода марта.

Курс доллара США составил 77,16 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,8 руб./EUR1, подорожав на 60 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41,03 копейки - до 80,16 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 2,7 копейки - до 11,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к доллару и евро по итогам торгов среды в условиях снижения объемов предложения валюты со стороны компаний-экспортеров после того, как накануне, в единый день налоговых платежей, в бюджет были перечислены акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль и страховые платежи.

Разница в темпах роста доллара и евро к рублю была обусловлена восстановительным повышением пары "евро-доллар" рынке Forex на фоне снижения обеспокоенности инвесторов относительно рисков разрастания банковского кризиса. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что кризис в банковской сфере постепенно сходит на нет, и сигнализировал о том, что власти страны могут принять новые меры для поддержки отрасли в случае необходимости.

"Я думаю, что мы сделали все необходимое, - сказал Байден журналистам после мероприятия в Северной Каролине. - Я уверен, что ситуация налаживается. Рынок на это реагирует". "Но это еще не конец. Мы внимательно за всем наблюдаем. Я думаю, что моя команда пока хорошо со всем справляется", - цитирует Байдена агентство Bloomberg.

Зампредседателя Федеральной резервной системы по банковскому надзору Майкл Барр, выступая на слушаниях в Конгрессе США по банковскому кризису, сказал, что Silicon Valley Bank "потерпел крах, потому что его руководство должным образом не отреагировало на явные риски, связанные с процентными ставками и ликвидностью". Он предположил, что это может быть "единичным случаем".

Годовая инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4%, может продолжить замедляться и дальше, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. "Уже по итогам марта инфляция (годовой показатель - ИФ) опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться", - сказал он.

Как сообщалось, годовая инфляция в РФ на 20 марта замедлилась примерно до 5,1% (с 6,8% на 13 марта, 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 5,99%, если высчитывать из среднесуточных данных за март 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В марте 2022 года цены за месяц подскочили сразу на 7,61%, поэтому при сохранении динамики 20 дней марта 2023 года в течение всего месяца годовая инфляция к концу марта может замедлиться в район 3,3-3,4%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2022 году составил рекордные $233,0 млрд, что в 1,9 раза больше, чем в 2021 году ($122,3 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Ранее ЦБ оценивал профицит счета текущих операций за прошлый год в размере $227,4 млрд.

Профицит внешней торговли товарами и услугами РФ в 2021 году вырос в 1,7 раза, до $285,8 млрд (по более ранней предварительной оценке - $282,3 млрд) со $170,1 млрд за 2021 год. Этот показатель также второй год подряд обновил исторический максимум.

В том числе профицит внешней торговли товарами увеличился в 2022 году в 1,6 раза - до $308,0 млрд со $190,3 млрд в 2021 году, отрицательное сальдо внешней торговли услугами увеличилось до $22,2 млрд с $20,2 млрд.

Согласно обновленному в феврале базовому сценарию прогноза ЦБ на 2023 год, при среднегодовой цене нефти $55 за баррель профицит текущего счета ожидался в размере $66 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $123 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $57 млрд.

Цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному снижению в среду вечером после того, как чуть ранее поднялись до двухнедельных максимумов на фоне сокращения запасов в США и перебоев с поставками из Ирака, пишет MarketWatch.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,76% - до $78,05 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,42% - до $72,89 за баррель.

Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан был приостановлен 25 марта из-за судебного спора между двумя странами. Объем транспортировок иракской нефти через Турцию составлял около 400 тыс. баррелей в сутки.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей - до 473,69 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Резервы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 281 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,75 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,25 млн баррелей и 1,55 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, в конце марта ослабление рубля против других мировых валют постепенно продолжается, при этом надо признать, что курс рубля ведет себя относительно стабильно, несмотря на последние падения-восстановления цен на нефть. "Цены на нефть влияют на динамику курса рубля только в среднесрочной перспективе. Курс доллара на мировом валютном рынке в последние дни ослабевает, что сказывается и на внутреннем: пара "доллар-рубль" уже несколько дней к ряду остается зажата в узком диапазоне 76,4-77,2 руб./$1. Но при этом растет курс европейской валюты относительно российской: пара "евро-рубль" сегодня приблизилась к своим годовым максимумам в районе 83,8 руб. Это - задел на то, что в апреле курс рубля сохранит слабость. Как видим, традиционные продажи валюты российскими экспортерами в конце месяца не позволили рублю укрепиться по причине того, что их объемы сейчас уже невелики, в то время как спрос на валюту населения и бизнеса - повышенный, поскольку она растет в цене. Так, с начала марта курс евро вырос на 5,3%, а с начала года на 12,6% - это значительно выше, чем дают депозиты в банках в рублях", - говорит Потавин.

"Рубль на старте сессии попытался развить восходящее движение, но вскоре резко сдал позиции. В начале основных торгов российская валюта восстановилась, однако затем вновь подешевела, торгуясь в умеренном минусе. При этом нефтяные цены сохраняют позитивную динамику, периодически обновляя двухнедельные максимумы. Однако рубль пока слабо реагирует на благоприятный внешний фон, оставаясь под давлением более долгосрочных негативных факторов. Прежде всего, это большой дефицит госбюджета и значительное сокращение профицита платежного баланса страны", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В среду, 29 марта, российский рубль продолжил снижение. Позитив, который принес с собой подъем нефтяных котировок, для рубля сегодня остался незамеченным. Риски смещаются в сторону сокращения профицита торгового баланса РФ, а также растущего дефицита госбюджета", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 марта на 38,42 копейки, до 76,9781 руб./$1, и увеличил курс евро на 71,09 копейки, до 83,4859 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду укрепился на 36,09 копейки по отношению ко вторнику и составил 76,9837 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 32,08 копейки и составил 76,9959 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 392,236 млн, из которых $498,566 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $893,67 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 69,43 копейки, до 83,4412 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 63,93 копейки, до 83,5057 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR678,579 млн, из которых EUR166,819 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR511,76 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 7,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 3 б.п. - до 7,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках вторника - 7,86%, 8,32% и 8,48% годовых соответственно.

"За два предыдущих дня налоговых платежей нетто-отток ликвидности из банковской системы РФ по бюджетному каналу превысил 2 трлн руб. Значительную часть этих средств компенсировало Федеральное казначейство, увеличив объем размещения в банках по депозитам и операциям РЕПО на 1,2 трлн руб. Также с начала недели банки более чем на 0,4 трлн руб. нарастили задолженность по обеспеченным кредитам ЦБ и еще чуть более 0,2 трлн руб. забрали с депозитов постоянного действия. Кроме того, сегодня в систему должны были вернуться 0,6 трлн руб. с аукционных депозитов ЦБ. В результате для ставок МБК пик налоговых платежей прошел относительно безболезненно: Ruonia прибавила 24 б.п., но осталась заметно ниже ключевой ставки ЦБ. Дальнейшее изменение стоимости ликвидности на денежном рынке будет определяться тем, как быстро и в каком объеме бюджет вернет средства в систему в ближайшие дни", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.