Цены евробондов РФ вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST

Москва. 29 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивную ценовую коррекцию американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг - сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 27 базисных пунктов - до 61,5% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 10,04% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене за день - котировки остались на уровне 64,25% от номинала (доходность - 9,8% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,04% от номинала (его доходность составила 12,73% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 72 базисных пункта - до 43,31% от номинала (их доходность выросла на 67 базисных пунктов - до 35,74% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 42,77% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 27,65% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене относительно предыдущего торгового дня 1 базисный пункт, подорожав до 41,35% от номинала (их доходность не изменилась, составив 21,83% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 42 базисных пункта - до 87,43% от номинала (его доходность снизилась на 119 базисных пунктов - до 31,19% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в середине недели перешли к позитивной коррекции после нескольких дней снижения на фоне ослабления опасений относительно ситуации в банковской сфере США.

Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Майкл Барр, выступая на слушаниях в Конгрессе США по банковскому кризису днем ранее, сказал, что Silicon Valley Bank "потерпел крах, потому что его руководство должным образом не отреагировало на явные риски, связанные с процентными ставками и ликвидностью". Он предположил, что это может быть "единичным случаем".