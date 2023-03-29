Рынок акций РФ вырос во главе с металлургами и Сбербанком на оптимистичных сигналах, Мосбиржа обновила пик с сентября

Москва. 29 марта. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, а также позитивных ожиданий о замедлении инфляции в РФ. Индекс Мосбиржи обновил максимум с сентября, превысив 2460 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидировали бумаги металлургических компаний и Сбербанк.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2460,87 пункта (+0,8%, максимум сессии - 2468,48 пункта), индекс РТС - 1004,56 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 77,18 рубля (+0,28 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), Сбербанка (+2,3% и +2,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

"Лента" (MOEX: LNTA) (-1,5%) в 2022 году сократила операционную прибыль на 48,3% (до 12,1 млрд рублей), чистую прибыль - на 64,5%, сообщила в среду компания.

Внутренний спрос становится основным фактором роста экономики, важно обеспечить его устойчивое увеличение, но эта динамика должна соответствовать цели ЦБ РФ по инфляции, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. По его словам, годовая инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4%, может продолжить замедляться и дальше.

Как сообщалось, годовая инфляция в РФ на 20 марта замедлилась примерно до 5,1% (с 6,8% на 13 марта, 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 5,99%, если высчитывать из среднесуточных данных за март 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, лучше остальных blue chips в среду выглядели акции сталеваров, также заметный вклад в общую динамику в течение дня внес подъем тяжеловесных бумаг Сбербанка. Акции "Роснефти" поддержала новость о заключении с Indian Oil Company соглашения, предусматривающего значительное наращивание поставок нефти в Индию.

Внешнерыночные настроения были преимущественно позитивными: большинство азиатских бирж завершили день в плюсе, гонконгский HSI прибавил больше 2% на фоне сообщений о реорганизации Alibaba (SPB: BABA). Нефть Brent не оставляет попыток пробиться к отметке $80 за баррель, поддержку сырью может оказать относительная слабость доллара, восстановление глобального риск-аппетита по мере стабилизации ситуации с проблемными банками в США и Европе, а также приостановка прокачки нефти из иракского Курдистана (около 445 тыс. б/с).

В четверг ЕЦБ обнародует ежемесячный отчет, в США выйдут финальные данные о ВВП за IV квартал (консенсус-прогноз предполагает, что финальная оценка останется на уровне промежуточной - +2,7% г/г). Прогноз по индексу МосБиржи на 30 марта - 2410-2510 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций перешел к растущему тренду, дорожают как "голубые фишки", так и бумаги "второго эшелона".

На совещании правительства РФ 28 марта был сделан ряд заявлений, которые ободрили участников торгов. В частности, первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов выступил с инициативой разрешить иностранным инвесторам из любых стран, включая недружественные, получать дивиденды по своим акциям и даже продавать эти бумаги. Это касается тех, кто вложился в российские активы после введения экономических санкций 2022 года. Также правительство обсудило вопросы улучшения инвестиционной активности в РФ, что фондовый рынок не мог не приветствовать, отмечает аналитик.

Подорожали депозитарные расписки портала Cian (MOEX: CIAN) (+9,4%) на сообщении о том, что компания обжаловала в суде делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи. Без новостей выросли в цене акции угольных компаний "Белон" (MOEX: BLNG) (+9,7%), "Мечел" (MOEX: MTLR) (+2,5%). В аутсайдерах оказались фишки "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,9%), так как проблемы со сменой собственника компании пока не урегулированы.

В четверг индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2400-2500 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду следовал за корпоративными историями и усилением оптимизма за рубежом, индекс МосБиржи сохраняет курс на сентябрьский пик 2492 пункта.

Застройщик "Эталон" (MOEX: ETLN) (+4%) в среду сообщил о скачке чистой прибыли в 2022 году по МСФО в 4,3 раза, до рекордных 13 млрд руб., который был обеспечен операционной прибылью от выгодного приобретения российского бизнеса финского строительного концерна YIT. Годовая выручка "Эталона" при этом сократилась на 8%, до 80,6 млрд руб. В феврале "Эталон" также представил операционные результаты за 2022 год, согласно которым ввод жилья в эксплуатацию подскочил на 74%, до рекордных 735 тыс. кв. м, но новые продажи в денежном выражении снизились на 30%, а в натуральном - на 35%. Компания не платила дивидендов ни за 2021, ни за 2022 год, соответственно, на рынке также сохраняются ожидания осуществления отложенных выплат, которые провоцируют спекулятивный рост. "Эталон", зарегистрированный на Кипре, наряду со многими другими эмитентами, столкнулся с техническими сложностями в осуществлении выплат, отмечает аналитик.

Отчет Минэнерго США о запасах сырья в стране перекликался с данными API и показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 7,89 млн баррелей при падении запасов нефтепродуктов на 2,6 млн баррелей. Тем не менее, инвесторы вновь проявляют неуверенность вблизи важных технических уровней, закрепление выше которых может стать предвестником смены среднесрочного "медвежьего" тренда, полагает Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев отмечает, что самым ярким оптимистичным внешним фактором стало объявление китайского технологического гиганта Alibaba о крупной реорганизации с разделением на шесть бизнес-групп, которая позволит полнее раскрыть их акционерную стоимость. "Ожидается, что отдельные компании, получив собственную рыночную оценку, будут иметь более высокую стоимость, чем единый холдинг Alibaba. К тому же они будут испытывать меньшее давление со стороны властей КНР", - считает аналитик.

Индекс потребительского доверия во Франции в марте снизился до 81 пункта с 82 пунктов в феврале, что соответствует ожиданиям рынка. В то же время опережающий индекс потребительского климата Германии GfK на апрель 2023 года увеличился шестой месяц подряд (до минус 29,5 пункта), самого высокого уровня с июля 2022 года. Рыночные прогнозы предполагали рост до минус 29,2 пункта. На этом фоне европейские рынки в среду настроены позитивно, основные фондовые индексы растут, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи нацелился на рубеж 2500 пунктов, преодолеть который будет психологически непросто, к тому же технический индикатор RSI находится в зоне перекупленности. Возможна коррекция до уровня поддержки на отметке 2300 пунктов, считает Калачев.

На рынках Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,1-1,4%) и США (индексы прибавляют 0,7-1,4% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке вечером в среду цены скорректировались вниз после трехдневного роста, несмотря на официальную статистику о сокращении запасов нефти в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,34 за баррель (-0,4% и +0,7% накануне), майская цена WTI - $73,09 за баррель (-0,2% и +0,5% во вторник).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей (ожидался рост на 1,75 млн баррелей), резервы бензина снизились на 2,9 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,25 млн).

Тем временем власти США призвали Ирак и Турцию возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан, приостановленный 25 марта из-за судебного спора между двумя странами. Объем транспортировок иракской нефти через Турцию составлял около 400 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+20,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+13,9%), ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+11,2%), акции "Белона" (+9,7%), расписки Cian (+9,4%), бумаги ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+7,8%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+6,9%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+6,6%).

Снизились акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,3%), "Нижнекамскшины" (MOEX: NKSH) (-4%), Росбанка (MOEX: ROSB) (-2,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,1%), VEON (MOEX: VEON) (-2,1%), бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,1% и -2,3% "префы"), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-2,1%), "Юнипро" (-1,9%).

Чистый убыток ПАО "ГК "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-0,7%) по РСБУ в 2022 году составил 5,5 млрд руб. после прибыли годом ранее в размере 8,65 млрд руб., сообщается в отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 45,34 млрд рублей (из них 18,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,37 млрд рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 1,84 млрд рублей на "префы" Сбербанка).