Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Lululemon до $390

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Lululemon Athletica Inc. до $390 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика Севака Араратяна.

"Lululemon отчиталась за четвертый финансовый квартал выручкой и прибылью лучше ожиданий аналитиков, опрошенных FactSet. Кроме того, компания улучшила прогноз на новый фискальный год, - пишет эксперт. - Как и в период пандемии, Lululemon оказалась в более выигрышном положении в сравнении с рядом отраслевых игроков. Премиальное позиционирование и фокус на верхний слой среднего класса позволяют компании чувствовать себя намного более устойчиво, чем многие бренды одежды бюджетного сегмента. Клиенты Lululemon в меньшей степени озабочены экономией и урезанием расходов на товары не первой необходимости".

Расширение ассортимента, в том числе добавление в него обуви и уходовых средств, повышает диверсификацию бизнеса и обеспечивает новые каналы для экспансии, подчеркивает аналитик. Логистические проблемы компании также постепенно сходят на нет. Расходы на авиаперевозки и фрахт значительно сократились. Кроме того, Lululemon крайне редко прибегает к уценкам в течение большей части года. Основная их часть приходится на четвертый квартал, в котором они обусловили снижение валовой маржи на 40 базисных пунктов.

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