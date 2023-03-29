"Финам" понизил прогнозную цену акций Halliburton до $37,6

"Финам" понизил прогнозную цену акций Halliburton Co. с $45 до $37,6 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Снижение целевой цены преимущественно связано с коррекцией цен на нефть, что умеренно давит на перспективы нефтесервиса.

"Бизнес Halliburton удачно позиционирован для получения выгоды от ожидаемого роста рынка нефтесервиса в ближайшие годы. На ключевом для Halliburton североамериканском рынке на бизнес компании положительно влияет переход многих крупных нефтяников от активного снижения долговой нагрузки к росту добычи, а на международной арене менеджмент выделяет ряд проектов в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. При этом с максимумов января акции Halliburton упали почти на 30%, что, на наш взгляд, создает привлекательную возможность для покупок", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Halliburton - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Деятельность компании охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти, - от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

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