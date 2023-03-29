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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Coca-Cola
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29 марта 2023 года 18:28
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Coca-Cola
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Coca-Cola Co. с целевой ценой $73 за штуку, что предполагает потенциал роста 19%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Бизнес компании может получить поддержку от восстановления экономики за счет сегмента продаж для употребления вне дома, - отмечают эксперты. - Мы видим смысл приобретать бумаги Coca-Cola, пока они торгуются ниже нашей оценки справедливой стоимости. Компания 24 апреля отчитается за 1К23. Мы ожидаем прибыль в размере $0,64/акц. и выручку на уровне $10,8 млрд". Стратеги "БКС МИ" напоминают, что на ежегодной конференции Consumer Analyst Group президент и финансовый директор Джон Мерфи сделал ряд заявлений о бизнесе компании: у Coca-Cola четкие цели; отрасль расширяется и предлагает значительные возможностями для роста; в центре внимания остается потребитель; Coca-Cola обладает финансовой гибкостью за счет сильного баланса и надежных денежных потоков; компания уверена, что со временем сможет увеличить акционерную стоимость. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-COCA/COLA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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