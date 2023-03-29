"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Coca-Cola

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Coca-Cola Co. с целевой ценой $73 за штуку, что предполагает потенциал роста 19%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Бизнес компании может получить поддержку от восстановления экономики за счет сегмента продаж для употребления вне дома, - отмечают эксперты. - Мы видим смысл приобретать бумаги Coca-Cola, пока они торгуются ниже нашей оценки справедливой стоимости. Компания 24 апреля отчитается за 1К23. Мы ожидаем прибыль в размере $0,64/акц. и выручку на уровне $10,8 млрд".

Стратеги "БКС МИ" напоминают, что на ежегодной конференции Consumer Analyst Group президент и финансовый директор Джон Мерфи сделал ряд заявлений о бизнесе компании: у Coca-Cola четкие цели; отрасль расширяется и предлагает значительные возможностями для роста; в центре внимания остается потребитель; Coca-Cola обладает финансовой гибкостью за счет сильного баланса и надежных денежных потоков; компания уверена, что со временем сможет увеличить акционерную стоимость.

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