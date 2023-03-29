Возможен роста котировок акций Etalon до 70 руб. во 2К23 - Freedom Finance Global

Возможен роста котировок акций Etalon Group до 70 руб. за штуку во II квартале 2023 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Девелопер опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 2022 год, - пишет эксперт. - В прошлом году выручка эмитента сократилась на 7,5% г/г, до 80,6 млрд руб., при росте чистой прибыли на 332%, до рекордных 13 млрд руб. EBITDA снизилась на 7,8%, до 16,5 млрд руб., рентабельность по этому показателю составила 20%. Рекордная чистая прибыль во многом была обусловлена приобретением финского девелопера YIT, которому пришлось покинуть российский рынок на фоне обострения геополитической ситуации".

Аналитик напоминает, что в прошедшем году Etalon пришлось проделать большую работу по повышению качества портфеля, в том числе за счет приобретения других отраслевых игроков с большим земельным банком. Кроме того, эмитент сосредоточился на технологической трансформации бизнеса, что в перспективе должно снизить себестоимости проектов.

"Несмотря на рекордную чистую прибыль, инвесторам, скорее всего, не стоит рассчитывать на дивидендные выплаты до завершения процесса смены юрисдикции, - считает Чернов. - Однако столь сильные финансовые показатели будут способствовать продолжению восходящего тренда в котировках Etalon до тех пор, пока в РФ продолжает действовать государственная программа льготной ипотеки. Отметим, что она может быть продлена в очередной раз. Во втором квартале 2023 года мы ожидаем роста акций Etalon Group до 70 руб. за единицу (+12,36% к текущим котировкам)".

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