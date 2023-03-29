"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ФосАгро с целью 8060 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "ФосАгро" с целью 8060 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,83%, стоп-приказ: 7080 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Факторами роста для компании, на взгляд аналитиков, являются высокий спрос на удобрения в мире и высокая зависимость от ее продукции. Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату 465 руб. на акцию, в дальнейшем возможны дополнительные дивиденды. Также вышел хороший отчет за 2022 год по МСФО: выручка выросла на 35%, EBITDA - на 39%.

"Наша предыдущая инвестидея по "ФосАгро" закрылась в плюсе. С технической точки зрения котировки образовали новый сигнал на вход в сделку: свеча от 28.03 образовала паттерн "Пинбар". Стоп-лосс можно поставить под нижней границей пин-бара, а тейк-профит - перед следующим уровнем сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 7080 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,01", - отмечают эксперты.

"ФосАгро" - российский химический холдинг. Группа "ФосАгро" является одним из лидеров в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием P2O5 (39%), крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений (по суммарному объему мощностей производства) и одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата.

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