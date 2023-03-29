Вероятен дальнейший рост котировок акций Alibaba до HKD137 - Инвестбанк Синара

Вероятен дальнейший рост котировок акций Alibaba до HKD137 за штуку, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

Группа Alibaba заявила о планах разделиться на шесть независимых компаний, которые со временем могут провести первичные размещения акций, напоминает эксперт. Бизнес-группы получат право на привлечение внешнего капитала и проведение первичного публичного размещения акций. При этом Alibaba намеревается сохранить в своей 100%-ной собственности ключевое направление - e-commerce.

На взгляд Вахрамеева, разделение бизнеса сделает каждую область более гибкой, и новые компании могут лучше приспособиться к конкуренции.

"В данный момент дисконт рыночной капитализации Alibaba к сумме входящих в состав группы дочерних компаний (SOTP) достигает, по нашим расчетам, около 30%. Alibaba владеет в том числе убыточными бизнесами, которым инвесторы, как правило, не приписывают никакой ценности. В группу входят очень много сегментов с совершенно разными перспективами и темпами роста. Мы считаем, что по коэффициентам инвесторы оценят новые компании выше нынешнего холдинга, чей мультипликатор P/E 2023П находится на уровне 12,6. Учитывая вышесказанное, мы ожидаем продолжения роста котировок Alibaba до рассчитанного нами по DCF-модели справедливого уровня в HKD137 за одну акцию", - пишет стратег инвестбанка.

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