"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Boeing с целью $234

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Boeing Co. с целью $234 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциал идеи: 14,16%, стоп-приказ: $191, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания продолжает получать заказы на самолеты 737 Мах, что говорит о восстановлении спроса в авиаотрасли, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения боковое движение продолжается. Попытки развить нисходящее движение не увенчались успехом, и глобальная восходящая тенденция может продолжиться. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $191 риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08", - указывают эксперты "Финама".

The Boeing Company - американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Штаб-квартира находится в Чикаго.

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