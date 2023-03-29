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29 марта 2023 года 15:40

Рубль днем дешевеет к доллару и евро после завершения накануне налогового периода марта

Москва. 29 марта. Доллар США и евро укрепляются на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения накануне налогового периода марта.

Курс доллара США составил 77,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,67 руб./EUR1, подорожав на 47,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 30,48 копейки - до 80,04 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,4 копейки - до 11,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро в ходе дневных торгов в условиях снижения объемов предложения валюты со стороны компаний-экспортеров после того, как накануне, в единый день налоговых платежей, в бюджет были перечислены акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль и страховые платежи.

Разница в темпах роста доллара и евро обусловлена восстановительным повышением пары "евро-доллар" рынке Forex на фоне снижения обеспокоенности инвесторов относительно рисков разрастания банковского кризиса. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что кризис в банковской сфере постепенно сходит на нет, и сигнализировал о том, что власти страны могут принять новые меры для поддержки отрасли в случае необходимости.

"Я думаю, что мы сделали все необходимое, - сказал Байден журналистам после мероприятия в Северной Каролине. - Я уверен, что ситуация налаживается. Рынок на это реагирует". "Но это еще не конец. Мы внимательно за всем наблюдаем. Я думаю, что моя команда пока хорошо со всем справляется", - цитирует Байдена агентство Bloomberg.

Годовая инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4%, может продолжить замедляться и дальше, тем временем заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. "Уже по итогам марта инфляция (годовой показатель - ИФ) опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться", - сказал он.

Как сообщалось, годовая инфляция в РФ на 20 марта замедлилась примерно до 5,1% (с 6,8% на 13 марта, 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 5,99%, если высчитывать из среднесуточных данных за март 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В марте 2022 года цены за месяц подскочили сразу на 7,61%, поэтому при сохранении динамики 20 дней марта 2023 года в течение всего месяца годовая инфляция к концу марта может замедлиться в район 3,3-3,4%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.

"Рубль во второй половине вторника перешел к ослаблению, потеряв поддержку фактора налогового периода. В результате сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 77 руб./$1. Восстановительный рост нефтяных котировок ограничивает потенциал существенного ослабления рубля, но в целом риски роста курса пары к 77,5 руб./$1 пока сохраняются", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Пока нефть сохраняет диапазон $75-80 за баррель Brent, и в ближайшие недели объема поступлений нефтегазовых доходов не предвидится. При этом мы видим, что во второй половине марта рубль подешевел против турецкой и казахстанской валюты, что может указывать на более высокий спрос на валюту со стороны импортеров, а также сохраняющуюся динамику оттока капитала. Диапазон 75-80 рублей за доллар пока остается актуальным, но в текущей точке риски смещаются в сторону попытки тестирования верхней границы этого диапазона. Техническая картина в паре "доллар-рубль" указывает на возможность тестирования области 78-80 руб./$1, поскольку цены на нефть не спешат уверенно возвращаться в диапазон $80-85 за баррель", - говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Подъем цен на нефть усилился днем в среду и продолжается третью сессию подряд на данных о сокращении запасов нефти и бензина в США и тревог по поводу предложения топлива на мировом рынке.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,85% - до $79,32 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,07% - до $73,98 за баррель.

Во вторник Brent выросла в цене на 0,7%, WTI - на 0,5%. Обе марки торгуются на максимальных уровнях за две недели.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, на 6,08 млн баррелей. Запасы бензина упали на 5,89 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 548 тыс. баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают незначительного увеличения запасов нефти, примерно на 100 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 7,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 3 б.п. - до 7,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках вторника - 7,86%, 8,32% и 8,48% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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