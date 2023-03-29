"БКС МИ" повысил до "покупать" рекомендацию для акций Carnival

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций крупнейшего в мире оператора круизных судов Carnival Corp., сохранив без изменений целевую цену на уровне $10,5 за штуку, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Carnival предоставил финансовые результаты за I квартал 2023 года выше консенсуса, однако прогнозы по прибыли на 2023 год разочаровали инвесторов, - пишут аналитики. - По итогам 2023 года Carnival по-прежнему ожидает отрицательную чистую прибыль на фоне повышенных операционных (энергоносители, инфляция издержек) и процентных расходов. По нашим оценкам, процентные расходы составят $2 млрд - около 50% от EBITDA. EBITDA ожидается на уровне $3,9-4,1 млрд. При этом менеджмент считает, что свободный денежный поток по итогам года выйдет в положительную зону".

Объем ликвидности на конец I квартала составил $8,1 млрд - денежные средства в объеме $5,45 млрд и кредитные линии, отмечается в комментарии. Общий долг достиг $35 млрд. В 2023 году Carnival необходимо погасить обязательства в размере $1,8 млрд.

"Принимая во внимание денежные средства на балансе и прогнозируемый FCF (-$400 млн - наша оценка/положительный FCF- прогноз менеджмента), у компании не должно возникнуть проблем с погашением и необходимости в размытии капитала. Рефинансирование долга потребуется в 2024 году ($2,5 млрд к погашению)", - указывают эксперты "БКС МИ".

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