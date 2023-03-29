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29 марта 2023 года 14:56
Минфин не будет ускорять темп заимствований, как минимум, в ближайшем квартале - Райффайзенбанк
Минфин не будет ускорять темп заимствований, как минимум, в ближайшем квартале, считают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. "Ведомство в условиях охлажденного рынка проводит аукционы без лимита, но отсекает заявки по размеру премии, в результате чего темп заимствований в начале года сохраняется умеренным - формальный ориентир в 800 млрд руб. брутто вряд ли будет достигнут, с учетом сегодняшнего аукционного дня, - отмечают эксперты. - За 2023 год в целом валовый объем размещений может составить до 3,5 трлн руб. Рост доходностей делает заимствования для регулятора более дорогими. При этом, помимо умеренно-жесткой монетарной политики (ЦБ, как мы полагаем, будет удерживать ключевую ставку неизменной в этом году) и высокой премии за риск, сам объем плана по привлечению средств на внутреннем рынке также оказывает повышательное давление на доходности. На наш взгляд, в этих условиях Минфин не будет ускорять темп заимствований, как минимум, в ближайшем квартале". Так, аналитики напоминают, что, несмотря на повышенный дефицит бюджета в январе-феврале, А. Силуанов утверждал, что ведомство не отклоняется от плана на текущий год, и это утверждение должно относиться к размещениям ОФЗ в том числе. На взгляд Мурашова и Чипкова, даже если Минфин будет в этом году "отставать" от плана по заимствованиям, он сможет достаточно оперативно выполнить его, предложив рынку облигации с плавающим купоном, как это было сделано в конце 2022 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МИНФИН-ЗАИМСТВОВАНИЯ-ПРОГНОЗ
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