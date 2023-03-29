"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций JD Health с целевой ценой HKD86,80 за штуку, что предполагает потенциал роста 42% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"JD Health, крупный игрок в отрасли телемедицины в Китае, представила сильный отчет за 2022 год, - пишут аналитики. - Компания развивает перспективный бизнес на стыке здравоохранения и IT, создает и развивает новые каналы оказания медицинской помощи в стране, в том числе и онлайн. Пока другие компании испытывали проблемы из-за вспышек коронавируса в прошлом году, JD Health, наоборот, пожинала плоды. Операционный убыток составил 145 млн юаней по сравнению с убытком 1,4 млрд юаней годом ранее. Зато компания впервые по итогам года вышла на чистую прибыль. Годовая валовая прибыль JD Health подросла на 37% г/г и составила 9,9 млрд юаней".

Согласно прогнозам, в 2023-2024 годах темпы роста выручки JD Health могут несколько замедлиться, до 30-35% г/г. В оптимистичном сценарии в 2023-2024 одах чистая прибыль и EBITDA будут расти в среднем более чем на 100% в год, отмечается в комментарии. Показатели маржинальности и рентабельности продолжат умеренно улучшаться.

"С такими прогнозами JD Health остается одной из самых интересных акций в Гонконге из разряда компаний роста. Кроме того, JD Health не имеет долга и уже на данном этапе демонстрирует положительные OCF и FCF. Мы сохраняем позитивное видение по акциям, текущие уровни могут быть интересны для открытия средне- и долгосрочных позиций", - резюмируют эксперты "Финама".

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