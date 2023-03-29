Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Etalon

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Etalon Group после публикации финансовых результатов эмитента за 2022 год, сообщается в обзоре экспертов.

"Как следует из представленных результатов Etalon Group за 2022 год по МСФО, выручка снизилась на 7,6% и оказалась на 4% ниже наших ожиданий. Показатель EBITDA тоже уменьшился (на 7,8% - до 16,5 млрд руб.), но превысил наш прогноз (15 млрд руб.) за счет менее значительных "прочих" расходов (2,3 млрд руб. против нашей оценки в 4,1 млрд руб.). Чистая прибыль выросла до 13 млрд руб. благодаря единоразовой выгоде в размере 12 млрд руб., полученной от приобретения "ЮИТ Россия" в 1П22. Без учета данной статьи прибыль по итогам года уменьшилась на 68% (до 0,9 млрд руб.), - отмечает аналитик Ирина Фомкина. - Динамика выручки Etalon Group ожидаемо оказалась хуже, чем у "Группы ЛСР" (минус 7,6% против плюс 7%). Мы полагаем, что в 1К23 давление на спрос на проекты бизнес- и элитного классов Etalon Group сохранилось, но ожидаем некоторого оживления рынка во 2К23. На данный момент не видим оснований для пересмотра оценки эмитента в лучшую сторону. Более того, несмотря на солидную чистую прибыль, компания вряд ли начнет выплачивать дивиденды до завершения процесса смены юрисдикции".

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