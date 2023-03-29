ПСБ рекомендует держать бумаги Ленты

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги "Ленты", сообщается в обзоре.

"Оцениваем отчетность "Ленты" за 4К22 как ожидаемо невзрачные. Формат гипермаркетов оказался самым уязвимом сегментом розничной торговли в условиях санкций. Некоторое улучшение финансовых показателей является скорее разовым эффектом и заметно замедление темпов их роста. Отметим, что падение чистой прибыли было вызвано обесценением активов "Утконоса" на 2,3 млрд руб. Из позитивного выделим (на что, по нашим оценкам, отреагировали котировки бумаг компании), что эмитент планирует развивать формат жестких дискаунтеров на базе гипермаркетов. Впрочем, неопределенность на данный момент о перспективах компании сохраняется", - указывает эксперт Егор Жилников.

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