БКС Экспресс закрыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 32 руб

БКС Экспресс досрочно закрыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 32 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 30 декабря 2022 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Доходность за три месяца составила 22%, отмечает аналитик Евгений Калянов.

"Драйвером для ускорения роста цены бумаг ""Сургутнефтегаза" могло послужить ожидание выхода отчетности. Компания не публиковала отчетов РСБУ после годового отчета за 2021 год, а по МСФО - после I полугодия 2021 года. Вероятно, инвесторы все же ожидают публикации отчета и позитивных изменений в части дивидендов - один из ключевых драйверов для нашего рынка в настоящее время. Видение по бумагам на долгосрочном горизонте остается позитивным", - указывает эксперт.

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