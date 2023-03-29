Бумаги Globaltrans привлекательны на долгосрочную перспективу - "Мои Инвестиции"

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Globaltrans, считая их привлекательными в долгосрочной перспективе из-за фундаментальной недооценки бизнеса и высокой дивидендной доходности в случае редомициляции, сообщается в обзоре.

"При этом в краткосрочной перспективе не видим значительных триггеров, способных привести к росту расписок компании", - указывают эксперты.

"Globaltrans сейчас торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 23 на уровне 2,1x, что предполагает более чем 50% дисконт к среднеисторическим значениям мультипликатора за 2015-2021 гг. В случае редомициляции компания может дополнительно привлечь долг для выплаты дивидендов, и дивдоходность в этом случае может превысить 50% к текущей цене", - отмечают аналитики в комментарии.

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