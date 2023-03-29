Попытка рынка акций РФ утром подрасти сменилась консолидацией, динамика бумаг смешанная

Москва. 29 марта. Попытка рынка акций РФ подрасти утром в среду на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры сменилась консолидацией при смешанной динамике blue chips; индекс МосБиржи остается вблизи 2440 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2443,13 пункта (+0,04%), индекс РТС - 999,41 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар подрос до 77,02 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

"Лента" (MOEX: LNTA) (+3,2%) в 2022 году сократила операционную прибыль на 48,3% (до 12,1 млрд рублей), чистую прибыль - на 64,5%, сообщила в среду компания.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", нейтральная динамика на рынке акций РФ может продолжиться, хотя не исключен рост отдельных бумаг. По индексу МосБиржи ближайшие цели находятся в диапазоне 2450-2500 пунктов. При подходе к этим уровням рост может замедлиться, однако в среднесрочной перспективе локальный рынок остается в растущей фазе. В США в среду выйдет статистика по нефти и данные по незавершенным продажам домов, при этом американский рынок пока на перепутье, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтяные цены Brent и WTI остаются в районе краткосрочных сопротивлений $79,5 и $73 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне рисков более ограниченного предложения из-за сокращения поставок нефти из Курдистана и России.

В среду рынок акций РФ, по ее словам, не оставляет попыток вернуться к повышению на фоне улучшения настроений на мировых площадках и более высоких цен на нефть, которые находятся на грани ускорения краткосрочного роста с перспективой возвращения к среднесрочному восходящему тренду. Золоту в условиях ослабления страхов в отношении банковского сектора пока сложно идти выше: цены на драгоценный металл вновь стремятся в район $1950 за унцию, обещая сдержанную динамику российских золотодобытчиков, отмечает Кожухова.

Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев считает, что интерес инвесторов на рынке акций РФ может сместиться с банковского сектора на нефтяной. Если цена Brent поднимется выше уровня $80 за баррель, то спрос вырастет на бумаги "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", "Сургутнефтегаза", полагает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, целью роста индекса МосБиржи выступает максимум сентября - отметка 2488 пунктов. "Отдаем предпочтение бумагам нефтегазового и ИТ-секторов, а также акциям Сбера и АФК "Система". Для акций Сбера целевой диапазон составляет 215-220 руб., однако преодолеть эти уровни без коррекции будет проблематично", - считает аналитик.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, умеренная коррекция рынка предыдущего дня говорит о том, что желающих продавать российские акции сейчас немного. Это говорит о силе рынка и стремлении продолжить рост. Возможно, какая-то серьезная коррекция последует при уходе индекса МосБиржи ближе к 2500 пунктам, да и то для нее нужны будут негативные поводы, полагает эксперт.

По-прежнему, по его мнению, очень сильно выглядят акции Сбербанка, падать которым не дают анонсированные дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей на акцию, а также ожидания не меньших выплат за 2023 год. Цель по бумагам Сбербанка находится на уровне 240 рублей, при этом не исключено торможение роста или даже небольшая коррекция от уровня 220 рублей, считает аналитик.

В среду настроения на рынках улучшились благодаря ослаблению опасений по поводу проблем банковского сектора и их возможного влияния на мировую экономику.

На рынках Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,3-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,8%).

На нефтяном рынке утром в среду цены растут третью сессию подряд на данных о сокращении запасов топлива в США и смягчении опасений по поводу кризиса в банковской сфере, пишет MarketWatch.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $79,17 за баррель (+0,7% и +0,7% накануне), майская цена WTI - $73,86 за баррель (+0,9% и +0,5% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, на 6,08 млн баррелей. Запасы бензина упали на 5,89 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 548 тыс. баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в США выйдет в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают незначительного увеличения запасов нефти, примерно на 100 тыс. баррелей.

Росту цен на нефть также поспособствовало решение арбитражного суда Международной торговой палаты по иску к Турции, в котором оспаривался экспорт нефти из Курдистана. Экспорт нефти с севера Ирака был приостановлен 25 марта. Объем транспортировок через Турцию составлял около 400 тыс. баррелей нефти в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+23,6%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+14,5%), ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+10,3%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+7,4%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+5,7%).

Упали акции "Нижнекамскшины" (MOEX: NKSH) (-5,6%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,9%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (-3,5%), акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (-2,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2%).

Чистый убыток ПАО "ГК "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-1,3%) по РСБУ в 2022 году составил 5,5 млрд руб. после прибыли годом ранее в размере 8,65 млрд руб., сообщается в отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,46 млрд рублей (из них 2,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 819,58 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 361,65 млн рублей на акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM)).