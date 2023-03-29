Среднесрочные ожидания по цене "префов" Россети Ленэнерго умеренно позитивны - БКС Экспресс

Среднесрочные ожидания по цене привилегированных акций "Россети Ленэнерго" умеренно позитивны, дивидендная доходность "префов" эмитента за 2022 год может составить 12,4%, сообщается в материале аналитика БКС Экспресс Дмитрия Пучкарева.

"Результаты "Россети Ленэнерго" по РСБУ за 2022 год интересны, так как позволяют оценить потенциальный размер дивидендов по привилегированным акциям. Согласно уставу, на выплаты направляется 10% от чистой прибыли по российским стандартам. Полученная прибыль в пересчете на потенциальные дивиденды соответствует 19,27 руб. на акцию. Однако компания уже выплачивала дивиденды за девять месяцев в размере 0,4435 руб. на каждый тип акций, поэтому финальные дивиденды за 2022 год могут составить 18,83 руб. на акцию. Это соответствует 12,4% дивидендной доходности, - указывает эксперт. - Среднесрочные ожидания по привилегированным акциям эмитента умеренно позитивные. Ожидания крупных дивидендов могут поддержать котировки в ближайшие месяцы. Дивиденды по обыкновенным акциям, как правило, сильно меньше выплат по "префам". Выделить какую-то инвестиционную идею в обыкновенных бумагах сложно".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.