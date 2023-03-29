"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Ленты

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" сохраняют нейтральную оценку бумаг "Ленты", сообщается в обзоре.

"Лента" продемонстрировала более слабые темпы роста выручки в 4К22, чем отчитавшиеся конкуренты, а LFL-продажи упали на 1,3%. EBITDA по итогу квартала упала на 8,5%, в результате рентабельность сократилась до 8,6%. Показатели по итогу всего 2022 года более утешительные, поскольку выручку смогли поддержать расширение сети малых форматов и рост среднего чека на фоне высокой инфляции. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги ритейлера, поскольку он проигрывает конкурентам по темпам роста и маржинальности по EBITDA. В качестве альтернативы в секторе товаров первой необходимости рекомендуем обратить внимание на Fix Price и X5 Retail Group", - указывает эксперт Маргарита Яковлева.

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