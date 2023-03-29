Brent у $78,83 за баррель

Уолл-стрит снизилась во вторник вслед за техсектором. Рынки акций стран АТР растут в среду на снижении рисков банковского кризиса. Нефть умеренно дорожает на торгах в среду.

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги во вторник, наиболее заметный спад продемонстрировали бумаги компаний технологического сектора.

"Этот рынок находится в процессе стабилизации", - отметил Майкл Левенгарт из Morgan Stanley. Однако несмотря на то, что инвесторы пришли в себя после кризиса в банковском секторе, у них остается еще немало вопросов без ответа, добавил он.

Среди таких вопросов аналитик выделил последствия банковского кризиса для других секторов экономики, дальнейшую траекторию процентных ставок, а также масштаб ужесточения кредитных условий и его влияние на экономику в целом.

Тем временем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в январе увеличился на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные. Темпы роста цен замедлились по сравнению с 4,6% в декабре и были минимальными с ноября 2019 года.

Индекс потребительского доверия в США в марте повысился до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 101 пункта с объявленного ранее февральского уровня в 102,9 пункта, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Также участники рынка оценивали новости из корпоративного сектора.

Цена бумаг Alibaba Group Holding (SPB: BABA), торгующихся в Нью-Йорке, подскочила на 14,3%. Китайский онлайн-гигант анонсировал план реорганизации бизнеса путем создания шести независимых подразделений. У каждого подразделения будет свой совет директоров и самостоятельные бюджеты. Кроме того, они смогут принимать решения о первичном размещении акций.

Акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) подорожали на 2,7%. Американская аптечная сеть снизила чистую прибыль и увеличила выручку во втором квартале 2023 финансового года, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) снизилась на 0,4% на новости, что операционный директор компании Джефф Уильямс на прошлой неделе продал принадлежащие ему акции компании на $30 млн после скачка котировок на 22% с начала года.

Стоимость акций McCormick & Co. (SPB: MKC) увеличилась на 9,6%. Производитель специй и приправ в первом квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль на 10,2%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий.

Котировки бумаг PVH Corp. (SPB: PVH) подскочили на 20%. Американская компания, владеющая рядом известных брендов одежды, в прошлом финквартале снизила чистую прибыль в 2,8 раза, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы.

Акции Occidental Petroleum (SPB: OXY) подорожали на 4,3% на новости, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) продолжила наращивать долю в нефтегазовой фирме.

Berkshire с прошлого четверга купила около 3,7 млн бумаг Occidental по цене в диапазоне $58-59 за каждую. В результате доля Berkshire в Occidental достигла 23,5% (211,7 млн акций).

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 37,83 пункта (0,12%) и составил 32394,25 пункта. Лидером роста в индексе, помимо Walgreens, стали акции Boeing Co. (SPB: BA) (+2,2%), лидером снижения - бумаги American Express Co. (SPB: AXP) (-2,4%).

Standard & Poor''s 500 понизился на 6,26 пункта (0,16%) - до 3971,27 пункта.

Nasdaq Composite потерял 52,76 пункта (0,45%) и составил 11716,08 пункта.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимается в среду благодаря ослаблению опасений по поводу проблем банковского сектора и их возможного влияния на мировую экономику.

Также инвесторы оценивают новость о реорганизации корпоративной структуры Alibaba Group Holding (SPB: BABA).

Акции Alibaba на торгах в Гонконге подскочили на 13,7%. Китайский онлайн-гигант накануне анонсировал план реорганизации бизнеса путем создания шести независимых подразделений. У каждого подразделения будет свой совет директоров и самостоятельные бюджеты, плюс они смогут принимать решения о первичном размещении акций.

Цена бумаг других крупных ИТ-компаний, торгующихся в Гонконге, также растет: капитализация Tencent (SPB: 700) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) увеличилась на 2,3%.

Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 2,1%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет менее чем на 0,1%.

Цена бумаг Contemporary Amperex поднимается на 2,3%, Zhejiang Jinke - на 6,5%, BYD Co. - на 1,6%. Тем временем рыночная стоимость 360 Security Technology опустилась на 1,3%, iFLYTEK - на 1,3%, Changsha Jingjia - на 1,8%.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1%.

Акции SoftBank Group подскочили на 5,8% вслед за бумагами Alibaba. SoftBank является крупным акционером китайской компании.

Рост также демонстрируют акции таких крупных фирм, как Japan Airlines (1,3%), Fast Retailing (1,1%), Toyota Motor (0,6%) и Takeda Pharmaceutical (0,9%).

Южнокорейский индекс Kospi прибавил порядка 0,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. понизилась на 0,8%, а капитализация автопроизводителя Hyundai Motor подскочила на 1,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,2%.

Инфляция в Австралии в феврале замедлилась до 6,8% с январских 7,4%, стало известно в среду. Аналитики ожидали более умеренного замедления - до 7,1%. Февральский показатель стал минимальным с прошлого июня.

Котировки бумаг ИТ-компаний опускаются вслед за снижением техсектора в США накануне. Акции Computershare подешевели на 1,7%, Weebit Nano - на 5,5%, Megaport - на 7,4%, Xero - на 1%.

Рыночная стоимость Commonwealth Bank опустилась на 1,2%, ANZ Group - на 0,8%, NAB - на 1,5%, Westpac Banking - на 1,3%, Macquarie Group - на 0,8%.

Цены на нефть растут третью сессию подряд на данных о сокращении запасов топлива в США и смягчения опасений по поводу кризиса в банковской сфере, пишет MarketWatch.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $78,83 за баррель, что на $0,18 (0,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,53 (0,7%), до $78,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,64 за баррель, что на $0,44 (0,6%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт вырос в цене на $0,39 (0,5%), до $73,2 за баррель.

"Участники рынка пытались оценить, какой эффект крах Silicon Valley Bank и слияние Credit Suisse и UBS окажут на рынок в целом, - написал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Однако эффект может оказаться положительным, поскольку банковский кризис может заставить центробанки мира замедлить темпы повышения ставок".

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, на 6,08 млн баррелей. Запасы бензина упали на 5,89 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 548 тыс. баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают незначительного увеличения запасов нефти, примерно на 100 тыс. баррелей.

Росту цен на нефть также поспособствовало решение арбитражного суда Международной торговой палаты по иску к Турции, в котором оспаривался экспорт нефти из Курдистана. Экспорт нефти с севера Ирака был приостановлен 25 марта. Объем транспортировок через Турцию составлял около 400 тыс. баррелей нефти в сутки.