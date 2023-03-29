Курс рубля, вероятно, останется около 77 руб./$1 в среду - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, останется около уровня 77 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Доходности ОФЗ могут продолжить расти в среду, если Минфин предоставит на аукционах более значительные премии, чем обычно, указывают в инвестбанке.

"Поставки нефти из Иракского Курдистана в турецкий порт Джейхан по трубопроводу по-прежнему остановлены. В среду нефть марки Brent может подешеветь до $77 за баррель - рынок ждет, что Ирак и Иракский Курдистан вскоре придут к соглашению", - отмечают в SberCIB.

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