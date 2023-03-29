Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика России, Германии и США, отчетность "Ленты":

- Безработица, промышленное производство и розничные продажи в России в феврале;

- Отчетность "Ленты" за 2022 год по МСФО;

- Индекс потребительского климата в Германии на апрель от GfК;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США в феврале.

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