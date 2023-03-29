Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги во вторник, наиболее заметный спад продемонстрировали бумаги компаний технологического сектора. Индекс потребительского доверия в США в марте повысился до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 101 пункта с объявленного ранее февральского уровня в 102,9 пункта.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в январе увеличился на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные. Темпы роста цен замедлились по сравнению с 4,6% в декабре и были минимальными с ноября 2019 года.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в среду благодаря ослаблению опасений по поводу проблем банковского сектора и их возможного влияния на мировую экономику. Также инвесторы оценивают новость о реорганизации корпоративной структуры Alibaba Group Holding (SPB: BABA), акции которой на торгах в Гонконге подскочили на 13,7%. Китайский онлайн-гигант накануне анонсировал план реорганизации бизнеса путем создания шести независимых подразделений. У каждого подразделения будет свой совет директоров и самостоятельные бюджеты, плюс они смогут принимать решения о первичном размещении акций.

Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 2,1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет менее чем на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 повысился по итогам торгов на 1,24%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил порядка 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть растут третью сессию подряд на данных о сокращении запасов топлива в США и смягчения опасений по поводу кризиса в банковской сфере. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $79,15 за баррель, что на 0,64% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,7%, до $78,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,86 за баррель, что на 0,9% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт вырос в цене на 0,5%, до $73,2 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, указали на сокращение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, на 6,08 млн баррелей. Запасы бензина упали на 5,89 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 548 тыс. баррелей. Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают незначительного увеличения запасов нефти, примерно на 100 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 марта выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,282 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,177 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,03% и составил 109,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 842,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-06" (+1,4%), "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,42%) и "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,24%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,23%) и "СТМ-001Р-02" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Солид-лизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-001-07 объемом 300 млн рублей. Размещение выпуска началось 23 декабря 2022 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 8-го, 11-го, 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, еще 50% от номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" завершило размещение облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей на уровне 11% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,3% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация - по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала - в дату окончания 6-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 2,2 года. Сбор заявок на облигации прошел 28 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,0-11,4% годовых, а объем размещения - от 3 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 30 марта.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ по облигациям 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей в размере 3,35% годовых. Ставка купонов будет переменной и будет рассчитываться как ключевая ставка ЦБ плюс спред. Дата окончания 1-го купона - 1 июля 2023 года, остальные купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 8-39-го купонов будет погашено по 3,125% от номинальной стоимости, в результате дюрация составит около 6,3 года. Сбор заявок на выпуск прошел 28 марта. Техразмещение запланировано на 30 марта. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Заем размещен в рамках программы облигаций ППК объемом до 100 млрд рублей. Срок действия программы - до 2036 года, облигации в рамках программы смогут размещаться на срок до 12 лет.

АО "Почта России" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001Р-07 на уровне 9,5% годовых. Компания разместила выпуск 10-летних облигаций на 5 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45%. Ставка текущего купона - 10% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 7 апреля.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 39-го купона облигаций 29-й серии в размере 11,99% годовых. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 20 млрд руб. в октябре 2013 года по ставке 7,1% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-132-го купонов рассчитываются по формуле: уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 16-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет был размещен в октябре 2015 года по ставке 12,5% годовых. Ставка текущего купона - 17% годовых. По бондам предстоит оферта с исполнением 7 апреля.

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 24-го купона облигаций 3-й и 4-й серий на уровне 13,99% годовых. СЗКК разместила бонды общим номинальным объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставки первых купонов установлены на уровне 11,15% годовых. Ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода начиная с 7-го года обращения выплачиваются платежи, возрастающие от 1,8% от номинала облигаций до 6,5% от номинала. С учетом амортизации объем каждого из выпусков в обращении на текущий момент составляет по 3,99 млрд рублей.

ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 31-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 14,18% годовых, серии А2 - на уровне 13,68% годовых. Облигации серии А1 на 7,5 млрд рублей были размещены в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года сроком на 15 лет.

АО "МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") установило ставку 4-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых. Эмитент в июле 2022 года разместил выпуск объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых. Ставки 2-18-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны квартальные.

ПАО "НГК "Славнефть" выкупило в рамках оферты 9 млн 950,945 тыс. облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 99,51% выпуска. Десятилетние облигации на 10 млрд рублей компания разместила в марте 2019 года по ставке квартального купона 8,65% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в марте 2026 года - 9% годовых.