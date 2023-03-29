Рубль, скорее всего, продолжит торги около уровня 77 руб./$1 в среду - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит проторговывать верхнюю границу диапазона 76-77 руб./$1 в среду, сдерживать рубль от ослабления будет благоприятная конъюнктура на рынке энергоносителей, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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