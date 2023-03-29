Вероятен рост индекса Мосбиржи на торгах в среду - ПСБ

Вероятен рост индекса Мосбиржи к уровню 2488 пунктов на торгах в среду, предпочтение стоит отдать бумагам нефтегазового и IT секторов, а также акциям Сбербанка и АФК "Система", считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

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