Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 2465-2505п в краткосрочной перспективе - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может протестировать снизу вверх уровни 2465-2505 пунктов в краткосрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций снова повторяет тенденцию прошлой недели, когда после резкого роста понедельника ключевые "голубые фишки" затем ушли в боковик. Только на этот раз мы не видим даже локальной коррекции рынка вниз. Отчасти это можно списать на поддержку со стороны растущих цен на нефть, и в дальнейшем этот фактор может поддержать наш рынок в возобновлении подъема, - пишет аналитик в обзоре. - Во вторник индекс Мосбиржи показал нейтральную динамику, оставшись в районе 2440 пунктов, торговые обороты вернулись к привычным в последние недели 40-45 млрд руб. По индексу Мосбиржи общая картина не меняется. Наверху в качестве следующей цели ранее выделяли область 2465-2505 пунктов, эти рубежи пока не достигнуты, но могут быть протестированы в краткосрочной перспективе. Ближе к 2500 пунктам восходящий импульс может притормозить при любом ухудшении внешнего фона, это приведет к коллективной фиксации и коррекции. Если говорить о среднесрочных и долгосрочных перспективах, то взгляд на индекс в целом положительный".

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