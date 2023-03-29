Ослабление рубля значительно выше 80 руб./$1 пока маловероятно - "Алор Брокер"

Уход пары доллар/рубль значительно выше уровня в 80 руб./$1 в ближайшее время маловероятен, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль во вторник лишился поддержки со стороны налогового периода, и во второй половине торгового дня чуть ускорил снижение. По-прежнему российская валюта не реагирует на удорожание нефти. Налоговый период лишь остановил ослабление, но не привел к существенному укреплению рубля. Это дает основания полагать, что при появлении даже не очень сильных негативных поводов пара доллар/рубль быстро отправится в район 80 руб./$1. Значительно выше указанной отметки курс пока не ждем", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.