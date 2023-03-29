"Открытие Инвестиции" открыл торговую идею: покупать бумаги ТГК-1 с целью 0,011 руб

"Открытие Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "ТГК-1" с целью 0,011 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики указывают на следующие позитивные факторы:

- Низкая зависимость объемов генерации электроэнергии и выработки тепла от колебаний ВВП. Динамика спроса на электроэнергию и особенно на тепло традиционно малоэластична относительно темпов изменения ВВП. То есть в периоды сильного экономического роста потребление э/э увеличивается меньшими темпами, тогда как во время рецессии спад здесь также традиционно не столь существенный.

- Стабильные доходы и низкий долг. "ТГК-1" зарабатывает на уровне EBITDA около 20-25 млрд руб. в год и имеет рентабельность по данному показателю порядка 20%. В то же время у компании очень скромная долговая нагрузка, не превышающая 0,5х годовой EBITDA.

- Щедрая дивидендная политика. "После выхода финской Fortum из акционерного капитала "ТГК-1" с высокой вероятностью вернется к дивидендным выплатам. Возможно, указанный пакет выкупит ГЭХ, а сделка может состояться до конца текущего года. В таком случае уже по итогам 2023 года компания может выплатить 0,0011 руб. на акцию, что соответствует доходности в районе 13% по текущим котировкам", - отмечают эксперты.

Обращают внимание аналитики и на возможные риски:

- Усугубление геополитических рисков в среднесрочной перспективе может оказать сильное негативное воздействие на российский фондовый рынок в целом и акции эмитента в частности.

- Длительный отказ от выплаты дивидендов может быть негативно воспринят рынком и отрицательно скажется на котировках компании.

- Отсутствие регулярной финансовой отчетности снижает транспарентность бизнеса, что может не позволить инвесторам оперативно отреагировать на происходящие в бизнесе компании изменения.

"ТГК-1" - ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,9 ГВт, тепловая - 13,51 тыс. Гкал/час. 40% установленной мощности эмитента приходится на гидрогенерацию.

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