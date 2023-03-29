Цена нефти может вырасти до $80/барр. на текущей неделе - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $80 за баррель на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть во вторник продолжали двигаться вверх. Рынок переоценивал перспективы в условиях сокращения экспорта из Курдистана, а также следил за динамикой запасов в США. Благоприятный фон также поддерживала активность M&A в банковском секторе США, где отрасль постепенно "переваривает" проблемные активы, - отмечает аналитик в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent предпринимают попытку закрепиться выше зоны сопротивления в районе $78 за баррель. Сентимент складывается благоприятный, так что достижение $80 на этой неделе вполне возможно. Если данные от EIA в среду подтвердят сокращение запасов, то котировки могут получить ощутимую поддержку".

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