Бумаги Полюса и Polymetal интересны для долгосрочных инвестиций - БКС Экспресс

Бумаги ПАО "Полюс" и Polymetal интересны для инвестиций на долгосрочную перспективу, считает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Покупка акций золотодобывающих компаний интересна тем, что, помимо позитивной курсовой переоценки, они могут принести акционерам дополнительный доход в виде дивидендов. В 2022 году компании отказались от выплат из-за сложной экономической ситуации, однако в 2023 году выплаты дивидендов могут быть возобновлены, - пишет эксперт в обзоре. - Из российских бумаг стоит обратить внимание на "Полюс" и Polymetal. Обе бумаги интересны на долгосрочном горизонте. При этом в среднесрочной перспективе чуть сильнее могут выглядеть акции "Полюса". Недавно компания подчеркнула свою приверженность действующей дивидендной политике. Выплат за 2021 год и 1П22 не было, но есть вероятность, что компания может вернуться к выплатам уже летом 2023 года. Сильной стороной отметим низкую себестоимость производства. Бумаги Polymetal интереснее на горизонте более полугода. Во 2П23 компания может завершить процедуру редомициляции в Казахстан, что позволит вернуться к выплате дивидендов".

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