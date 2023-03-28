"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы бумаг АФК "Система"

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" нейтрально оценивают перспективы бумаг АФК "Система", сообщается в обзоре.

"К бумагам АФК "Система" мы относимся нейтрально, так как не видим краткосрочных драйверов роста в большинстве крупных активов компании. Из портфеля эмитента мы имеем позитивный взгляд только по Ozon. У "МТС" ожидаются медленные темпы роста выручки. А "Сегежа" в последнее время демонстрирует слабые результаты из-за высоких расходов на логистику, что ухудшает маржинальность бизнеса. Также интерес к акциям АФК "Система" возрастает в период вывода непубличных активов на биржу. Текущие рыночная условия вряд ли можно назвать оптимальными для проведения IPO", - отмечают эксперты.

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