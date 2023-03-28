Инвесторам стоит обратить внимание на "золотые" бонды Селигдара - Инвестбанк Синара

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск 5-летних облигаций ПАО "Селигдар" серии GOLD01 с номиналом в золоте объемом до 3 млрд рублей, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Селигдар", один из ведущих российских золотодобытчиков и крупнейший производитель олова, планирует разместить облигации с привязкой номинальной стоимости к цене золота. К преимуществам "золотой" облигации (по сравнению с покупкой физического золота) можно отнести отсутствие затрат на хранение и значительных спредов между ценой покупки и продажи физического металла. На наш взгляд, данный инструмент будет интересен инвесторам, желающим инвестировать в золото, получать дополнительный доход в виде купона и принимающим кредитный риск компании", - указывает старший аналитик Александр Афонин.

Ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых, купоны квартальные, сбор заявок пройдет в конце марта-начале апреля 2023 года.

Номинал одной облигации, рассматриваемый в качестве условной денежной единицы, составит 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала будет рассчитываться в рублях, на основе учетной цены на золото, установленной Банком России на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций. Расчеты при первичном размещении бумаг, выплате купонного дохода и погашении таким образом будут осуществляться в рублях на основе учетной цены на золото.

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