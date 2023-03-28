"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Disney с прогнозной ценой $114,6

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $114,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Пост СЕО Disney в конце 2022 года занял Роберт Айгер, сменивший на этом посту Боба Чапека. В прошлом году под неумелым руководством Чапека компания потеряла половину своей рыночной стоимости. Айгер, который ранее уже возглавлял Disney (2005-2020 гг.), очевидно, знает, как помочь компании пройти через очередной период трансформации. Всего за несколько месяцев он сменил топ-менеджмент, обновил состав совета директоров, объявил об увольнениях и масштабном сокращении операционных затрат, а также о возможном возвращении к дивидендным выплатам по итогам 2023 финансового года", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами.

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